Talha Taner Kırca Dokuz Eylül Üniversitesi\'ni Kazandı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANMIŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada hayatını kaybeden Talha Taner Kırca'nın, Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024 yılında mezun olduğu, üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayınca tercih yapmadığı bu yıl girdiği YKS'de ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazanarak, kaydını yaptırdığı öğrenildi. Kırca'nın kaza yaptığı motosikleti de bir yıl önce aldığı belirtildi.

Kırca, bugün İshakpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),