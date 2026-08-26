Tambov'da İHA Saldırısı: Wildberries Lojistik Merkezi Yangınla Sarsıldı

Rusya'nın Tambov bölgesindeki Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Tambov Bölge Valisi Yevgeniy Pervışov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye yapılan İHA saldırısına ilişkin detaylar paylaştı.

Bölgedeki Kotovsk şehrinde bulunan Wildberries'e ait lojistik merkezinde yangın çıktığını aktaran Pervışov, ön bilgilere göre bir çalışanın yaralandığını belirtti.

Yangının 100 bin metrekarelik alana yayıldığını??????? ifade eden Pervışov, bölgedeki bir evin de yandığını kaydetti.

Wildberries'ten yapılan açıklamada da itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli e-ticaret platformları Wildberries ve Ozon'a ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.