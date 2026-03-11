Tamer Karadağlı'ya Azerbaycan'da Ödül

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Azerbaycan'da "Sanatkar Madalyonu" ödülüne layık görüldü.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Tiyatro Günü'nde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Karadağlı, Azerbaycan'ın en prestijli tiyatro ödülü olan Sanatkar Madalyonu ödülünü aldı.

Törende konuşan Karadağlı, tiyatronun kültürleri buluşturan evrensel gücüne dikkati çekerek, Türk dünyası tiyatroları arasındaki sanatsal dayanışmanın önemini vurguladı.

"Türk dünyasının hikayeleri, kültürü ve birlikteliği, tiyatronun ışığı sayesinde daha güçlü yansıyacak ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır" mesajını veren Karadağlı, bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirası geleceğe taşıyacak yeni iş birliklerinin kapısını araladığını ifade etti."

Karadağlı, Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosunu da ziyaret etti. Tiyatronun Müdürü İlham Asgarov, Karadağlı'ya kurumun köklü tarihi, günümüzdeki sanatsal başarıları, tiyatro binası ile sahne ve teknik imkanları hakkında bilgi verdi.

Karadağlı, Devlet Tiyatroları Başrejisör Esat Tanrıverdi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer ile birlikte, Azerbaycan devletinin kurucusu Haydar Aliyev ile bilim insanı, akademisyen Zarife Hanım Aliyeva'nın mezarlarını ziyaret etti.

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Birol Akgün ile makamında bir araya gelerek, nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Buluşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kültür-sanat alanındaki güçlü iş birliği bir kez daha vurgulandı.

Karadağlı, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ve Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Murad Huseynov ile kültür ve tiyatro alanındaki iş birliklerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

Karadağlı, Bakü'de faaliyet gösteren Türkiye-Azerbaycan Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle sanatın toplumsal etkisi üzerine konuşan Karadağlı, tiyatronun toplumları birbirine yaklaştıran evrensel bir dil olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'daki temasları kapsamında gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tamer Karadağlı, sanatın ve eğitimin kardeş iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti. ???????