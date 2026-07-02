Tan Taşçı Tüpraş Stadyumu'nda Üçüncü Konserini Verdi

Şarkıcı Tan Taşçı, "Sende de Benden Var" turnesi kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda üçüncü kez konser verdi.

Bayhan Müzik organizasyonuyla son 20 günde Tüpraş Stadyumu'nda üç konser veren sanatçı, yaklaşık 120 bin müzikseverle bir araya geldi.

Taşçı repertuvarındaki sevilen eserlerin yanı sıra yeni teklisi "Gidişat"ı da hayranları için seslendirdi.

Konserde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Çarşı Kadın Grubu tarafından yürütülen "İyiliğe Kanat Aç, Eğitime Güç Kat" kampanyasına da destek verildi.