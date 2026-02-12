Tanal: Saldırının Nedeni Geçmiş Eleştiriler - Son Dakika
Tanal: Saldırının Nedeni Geçmiş Eleştiriler

12.02.2026 22:44
CHP'li Tanal, TBMM'de yaşanan saldırının yemin töreniyle ilgisi olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de yaşanan fiziki müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Olayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreniyle ilişkilendirilmesini "gerçeği perdeleme çabası" olarak nitelendiren Tanal, saldırıya uğrama nedeninin AK Partili vekiller Ali İnci ve Osman Gökçek'e geçmişte yaptığı siyasi eleştirilerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Tanal, dün TBMM'de yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Tanal, Meclis'teki saldırının Adalet Bakanı'nın yemin töreniyle ilgisi olmadığını belirtti. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan saldırının Adalet Bakanı'nın yemin töreniyle bir ilgisi yoktur. Bu olayın yemin törenine bağlanması gerçeği perdeleme çabasıdır. Kamuoyunda sanki ben Akın Gürlek'e saldıracakmışım da bu nedenle bana saldırılmış gibi lanse edilen olayın gerçek olmadığı paylaştığımız bu video ile ispatlanmıştır."

Ben meclisteki gerginlik sırasında Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile konuşuyordum. Kendisine bu gerginlikle yemin edilmeyeceğini ara vermesi gerektiğini beyan ediyorum. O esnada Osman Gökçek denen varlık kendisini haklı çıkartmak amacıyla bana doğru saldırmış, merdivenlerin olduğu yere ittirmiştir. Yani Tam bu esnada, ara verilmesini istediğim esnada fiziki saldırıya uğradım.

Tüm bu anlattıklarımı ispatlar videodan da anlaşılacağı üzere olayın gerçek arka planı: Ali İnci ve Osman Gökçek'in kuyruk acısını fırsata çevirme çabasıdır. Geçmişte Osman Gökçek'e yönelik yaptığım konuşmada, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili ağır siyasi ve ahlaki eleştirilerde bulundum. 'Gırtlağına kadar haram lokma var' sözüm, kamu vicdanını ilgilendiren bu eleştirinin ifadesidir. Ayrıca Ali İnci'nin kardeşiyle ilgili çocuk istismarı davasını Mecliste gündeme getirdim. 14 yaşındaki bir çocuğun hakkını savundum ve bu konunun üzerinin örtülemeyeceğini açıkça ifade ettim.

Dün yaşanan saldırı; Osman Gökçek ile Ali İnci'nin, bu iki konu nedeniyle duydukları rahatsızlığın ve birikmiş öfkenin sonucudur. Yemin töreni yalnızca fırsat olarak kullanılmıştır. Sebep yemin değildir. Sebep, yaptığım siyasi ve hukuki eleştirilerdir. Sebep, kamu adına sorduğum sorulardır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

