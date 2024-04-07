Tandır Ekmeği Ramazan Bayramı İçin Pişirilmeye Başlandı

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeği, Ramazan Bayramı için yakılan tandır ve köy fırınlarında pişirilmeye başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde asırlardır devam eden tandır ve köy fırınlarında ekmek pişirme geleneği Ramazan Bayramı için başladı.

Köyde bir araya gelen kadınlar, hazırlıklara bir gün önceden başlayarak organik kırmızı unu akşamdan eleyip sabah erkenden de hamuru mayalıyor.

Hamurun pişirmeye uygun hale gelmesini beklerken tandırı hazırlamaya koyulan kadınlar, tezek ve odun yakarak tandırı ısıtıyor.

Tandırın ısınmasıyla ekmek pişirmeye başlayan kadınlar hem ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Diğer yandan köy taş fırınlarında ise ekmek pişirme işini erkekler yapıyor. Kadınların hazırladıkları hamurları taş fırınlarında pişirerek geleneğini sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Ekmek pişiren kadınlardan Aynur Öztürk, AA muhabirine, tandır ve taş fırında ekmek pişirme geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Kadınlarla bayram için çalıştıklarını belirten Öztürk, "Ramazan Bayramı dolayısıyla büyüklerimizden kalma tören hazırlığı gibi bayram hazırlığı yapıyoruz. Organik buğday unundan komşularla bir araya gelip yardımlaşarak ekmek pişiriyoruz, eşimize dostumuza ikram ediyoruz." dedi.

"Yardımlaşarak ekmeklerimizi pişiriyoruz"

Meliha Ateş de köyde tandır ekmeği pişirmeye devam ettiklerini belirterek, "Annemizin mesleği diye devam ediyoruz. Zorluğu da olsa Allah kolaylık veriyor. Kimisi belki de kendisini incitmemek için pişirmiyor. Bizim için eğlenceli, bir misafir geliyor artık çarşı ekmeği yiyen yok." ifadelerini kullandı.

"Fırınlarımızı, tandırlarımızı bayram hazırlığı için yaktık. Biz de geçmişten günümüze atalarımızdan, dedelerimizden gördüklerimizle hanımlarla yardımlaşarak ekmeklerimizi pişiriyoruz." diyen Göktürk Öztürk, gurbetten sılaya dönenlerin trafik kurallarına uymalarını istedi.

???????91 yaşındaki Sinem Ateş ise yaşından dolayı ekmek pişiremediğini, şimdi o görevi gelinlere devrettiklerini belirtti.