Tangshan\'da Robot Sanayi Büyüyor

Güncel

TANGSHAN, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kenti son yıllarda robot sanayi bölgelerinin sürekli büyümesini teşvik etmek için çalışma yürütüyor.

Bilim ve teknolojiye yapılan yatırımları artırmak, yenilikçi araştırma ve geliştirmeyi ilerletmek ve robot uygulama senaryolarını genişletmek için yoğun çaba sarf ediliyor.

Şehir şu anda robotlarla ilgili 222 şirket ile eyalet düzeyinde veya üzerinde 21 robot araştırma ve geliştirme kurumuna ev sahipliği yapıyor.

Burada üretilen kaynak robotları, özel denetim robotları ve acil kurtarma robotları gibi çeşitli özel robotlar yurt içinde ve yurt dışında başarılı satışlar elde ediyor.