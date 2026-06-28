Tanrıyar'a Yakalama Kararı - Son Dakika
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Tanrıyar'a Yakalama Kararı

28.06.2026 19:21
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İstanbul Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında suç teşkil eden paylaşımlar nedeniyle yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanrıyar'a Yakalama Kararı - Son Dakika

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