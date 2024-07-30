Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana İstifa Etti - Son Dakika
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Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana İstifa Etti

Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana'nın görevinden istifa ettiği bildirildi. Devrimci Parti tarafından yapılan açıklamada, Kinana'nın istifasının kabul edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Kinana'nın görevine devam etmesini istese de Kinana istifasında ısrar etti. Kinana, Nisan 2022'den beri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Daha önce de Cumhurbaşkanı Hassan, kabine değişikliği kapsamında Dışişleri Bakanı January Makamba ve Bilgi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye'yi görevden almıştı.

30.07.2024 09:23
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Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana'nın görevinden istifa ettiği bildirildi.

İktidardaki Devrimci Partiden (CCM) yapılan yazılı açıklamada, Kinana'nın görevinden istifa ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın istifa sonrası Kinana'dan görevine devam etmesini istediği ancak Kinana'nın istifada ısrarcı olduğu kaydedildi.

Kinana, Nisan 2022'den beri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Hassan, 22 Temmuz'da, kabine değişikliği çerçevesinde Dışişleri Bakanı January Makamba ile Bilgi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye'yi görevden almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana İstifa Etti - Son Dakika

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