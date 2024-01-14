Tanzanya\'da altın madeninde göçük: En az 21 madenci hayatını kaybetti

DARÜSSELAM, 14 Ocak (Xinhua) -- Tanzanya'nın kuzeyindeki Simiyu bölgesindeki şiddetli sağanak yağışın ardından bir altın madeninde Cumartesi sabahı göçük meydana geldi. Olayda en az 21 madenci hayatını kaybederken, birçok madenciden ise hala haber alınamıyor.

Bölge Komiseri Yahaya Nawanda'nın Cumartesi gecesi Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamaya göre, çöken madende mahsur kalanları arama kurtarma çalışmaları, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Nawanda, "Kurtarma çalışmaları yağış nedeniyle bir süredir durdurulmuş durumda" dedi.

Yerel saatle sabah 05.00'te çöken madende göçük altında kalanların sayısı net olarak bilinmiyor.

Yetkili, hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının 25 ila 35 yaşları arasındaki genç bireylerden oluştuğunu söyledi.