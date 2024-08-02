Tanzanya'da Standart Açıklıklı Demir Yolu Hizmete Alındı - Son Dakika
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Tanzanya'da Standart Açıklıklı Demir Yolu Hizmete Alındı

Tanzanya'da, Darüsselam ile Dodoma arasındaki Standart Açıklıklı Demir Yolu (SGR) hattı hizmete alındı. Darüsselam'dan Isaka'ya kadar toplam 1000 kilometreyi aşan projenin Dodoma'ya kadar olan kısmının tamamlanması ve demir yolunun hizmete girmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. SGR projesini yürüten Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ'den yapılan açıklamada, projenin, Darüsselam'dan Isaka'ya kadar toplam 1000 kilometreyi aşan önemli bölümlerin tasarım ve inşaatını kapsadığı ve Tanzanya'nın en büyük demir yolu hattı olduğu ifade edildi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açılışta yaptığı konuşmada, projenin milletin geleceği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

02.08.2024 00:09
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Tanzanya'da, Darüsselam ile Dodoma arasındaki Standart Açıklıklı Demir Yolu (SGR) hattı hizmete alındı.

Darüsselam'dan Isaka'ya kadar toplam 1000 kilometreyi aşan projenin Dodoma'ya kadar olan kısmının tamamlanması ve demir yolunun hizmete girmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

SGR projesini yürüten Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ'den yapılan açıklamada, projenin, Darüsselam'dan Isaka'ya kadar toplam 1000 kilometreyi aşan önemli bölümlerin tasarım ve inşaatını kapsadığı ve Tanzanya'nın en büyük demir yolu hattı olduğu ifade edildi.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu Proje, Yapı Merkezinin olağanüstü yeteneklerinin ve profesyonelliğinin bir kanıtıdır. Firmanın aralıksız çabası ve en yüksek standartlara bağlılığı, milletimiz için daha parlak bir geleceğin yolunu açmıştır. Bu demir yolu, ekonomik refah ve bölgesel entegrasyona doğru olan yolculuğumuzda şüphesiz çok önemli bir rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tanzanya Demir Yolları Şirketi Genel Müdürü Masanja Kadogosa da "SGR demir yolunun başarıyla tamamlanması, Yapı Merkezi ile olan işbirliğimizin gücünü yansıtan bir kilometre taşıdır. Teknik uzmanlıkları ve zamanında teslimat konusundaki bağlılıkları örnek niteliğindedir. Bu demir yolu sadece ilerlemenin bir sembolü değil, aynı zamanda Tanzanya genelinde sosyo-ekonomik gelişme için de bir katalizördür." ifadesini kullandı.

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Erdem Arıoğlu da dönüm noktası niteliğindeki projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tanzanya'da Standart Açıklıklı Demir Yolu Hizmete Alındı - Son Dakika
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