Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.D. idaresindeki 16 CMG 59 plakalı cip, Çamtepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki G.D. ve M.C.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Taraklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Cip Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?