Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir inşaatta yüksekten düşen kişi yaralandı.
Hacımurat Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan oğlunun yanına giden C.K, dengesini kaybederek yere düştü.
Durumun fark edilmesi üzerine C.K, özel araçla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
C.K, yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da İnşaatta Yüksekten Düşme - Son Dakika
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