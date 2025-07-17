Tarihi Çarşı\'da Seyirlik Oyunlar Başladı

Kastamonu'da yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi çarşıya daha fazla ilgi çekmek isteyen esnaf, hafta sonları akşam saatlerinde "Seyirlik köy oyunu" etkinliği gerçekleştiriyor.

Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından 1746'da yaptırılan Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı, 2001 yılında Kastamonu Valiliği tarafından restore ettirildikten sonra turizme açıldı.

İçinde 21 dükkanın bulunduğu medresede Kastamonu'ya özgü geleneksel ürünlerin satışı yapılıyor.

Tarihi çarşının esnaftan oluşan yönetimi, çarşıyı canlandırmak amacıyla etkinlikler ortaya koymaya karar verdi. İlk olarak çarşıda seyirlik köy oyunları sunan bir grupla anlaşan yönetim, başarılı olması halinde farklı etkinlikler de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Tarihi çarşının yöneticisi Elif Avanoğlu, AA muhabirine, çarşıda yöresel ürünlerin satışını yaptığı bir dükkanının bulunduğunu söyledi.

Medresenin yaklaşık 20 yıldır el sanatları çarşısı olarak değerlendirildiğini belirten Avanoğlu, iş yerlerini genelde kadınların çalıştırdığını dile getirdi.

Çarşıya ilgi çekmek için farklı etkinlikler de yapılacak

Çarşıya ilgiyi artırmak istediklerine işaret eden Avanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kastamonu merkezde olduğumuz halde medrese biraz içeride kalıyor. Çarşımızı nasıl canlandırabiliriz diye düşündük, neler yapabiliriz diye araştırma yaptık. Öncelikle esnaf olarak fedakarlık etmemiz gerektiğini düşündük. 'En azından hafta sonları deneme yapalım, çarşımızı geç saatlere kadar kapatmayalım' dedik. Şöyle şikayetler alıyoruz, özellikle merkez otellerdeki misafirler, 'Saat sekizde yemeğimizi yiyoruz, sonra Kastamonu'yu turlayalım diye çıktığımızda açık yer bulamıyoruz' diyordu. Biz de çarşımızı canlandırmak adına eğlence düzenleyelim diye düşündük."

Avanoğlu, bu kapsamda Kastamonu seyirlik köy oyunları sahneleyen bir grupla anlaştıklarına dikkati çekerek, "Geçen hafta denedik, herkesin hoşuna gitti. Aramızda oylamada yaptık, esnaf arkadaşlarımızın hepsi devam etmesini istedi. Çarşımızı canlandırmak için bundan sonra da benzer çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Köy oyunlarını sahneleyen Rafet Tiryaki ise Müsellim köyünde kış akşamlarında benzer oyunlar sahnelediklerini belirterek, "Köy seyirlik oyunlarımız var, uzun kış gecelerinde insanların birbirine ziyarete gittiği, vakit geçirmek için oynadığı oyunlar. Bunlara 'Seyirlik köy oyunları' diyoruz. Bunlar köylülerin becerisi ile oynanan oyunlar. Münire Medresesi yönetiminden teklif gelince kabul ettik. Oynadığımız seyirlik oyunlarla Münire Medresesi'nde il dışından gelen misafirlerimize kültürümüzü tanıttık." ifadesini kullandı.