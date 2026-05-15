9 ilde tarihi eser operasyonu: 27 gözaltı

15.05.2026 17:24
Konya merkezli operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 9 ilde tarihi eser kaçaklığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket aracılığıyla örgüt üyelerine 204 milyon TL'lik para transferi yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldığı suç örgütü hakkında çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu suç örgütünün, ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu 9 kişi tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına 204 milyon TL para transferi yapıldığını saptadı. Örgüt üyelerinin bu paranın bir kısmını da poliste daha önce 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan kişilerin hesabına aktardığı belirlendi.

31 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt üyesi 31 kişinin kimliğini belirledi. Bu üyelerden 4'ünün de yurt dışında olduğunu saptadı. Ardından Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda; 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 67 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

