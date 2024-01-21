Samsun\'da tarihi Hamit Ağa Konağı yangında kullanılamaz hale geldi

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tarihi Hamit Ağa Konağı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Alaçam ilçesinin Yakacık Mahallesi'nde boş olan tarihi Hamit Ağa Konağı'nda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, konak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.