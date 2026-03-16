Tarihi Şahıs: Prof. Dr. İlber Ortaylı

16.03.2026 13:19
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk denizciliği üzerine önemli görüşler sundu ve 78 yaşında vefat etti.

Hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen yıl katıldığı TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk denizciliğinin önemine ve ulaştığı noktaya dikkati çekerek, "Bugün Türkiye, kuvvet olarak görülüyor. Haklı olarak görülüyor. Bunu Bahriye'ye borçluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen 13 Mart Cuma günü 78 yaşında hayatını kaybetti.

Modern Türkiye'nin akademik ve kültürel hafızasına yön veren isimlerin başında gelen, Türk edebiyatına çok sayıda eser miras bırakan Ortaylı, 28 Ağustos 2025'te katıldığı TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen, "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferansta da Türk denizciliğinin stratejik önemine, ulaştığı noktaya dikkati çekmişti.

Buradaki konuşmasında Türk devletlerinin en caydırıcı olduğu dönemlerin donanmalarının güçlü olduğu dönemler olduğunu anımsatan Ortaylı, Türkiye'nin yakın zamana kadar güney sınırlarında ancak koruyuculuk yapabildiğine ama son yıllarda Türk denizciliğindeki teknolojik atılımlar sayesinde bu tablonun değiştiğine vurgu yapmıştı.

Prof. Dr. Ortaylı, "Bugün Türkiye kuvvet olarak görülüyor. Haklı olarak görülüyor. Bunu Bahriye'ye borçluyuz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Bizim için Kıbrıs Adası çok önemli"

Türk donanmasının özellikle son dönemde yaptığı atılımlarla uluslararası alanda dikkat çektiğine işaret eden Ortaylı, "Bu tuhaf bir şeydir; Türk donanmasının adı duyulduğu zaman herkes çok rahatsız oluyor. Bunun psikolojik bir etkisi var, ben de üzerinde duruyorum. Bakın dikkat edin, tesirli faaliyetlerin hepsi donanmanın üzerinde yoğunlaştı. Türk donanmasını Doğu Akdeniz'de görmek istemiyorlar. Onun için, bizim için Kıbrıs Adası çok önemlidir." şeklinde konuşmuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, Türklerin, 1071'de Anadolu topraklarına girmesinin ardından deniz teknolojisinin çok erken geldiğine dikkati çekerek, "Beş asır bile olmadan, Kıbrıs çıkartmasını kendi gemilerimizle yaptık. İnsanlar denizlerin korunmasına kendi gemilerimizle başladılar. Çünkü bahri güç olmadan sivil ticaretin gelişmesi mümkün değil. Bugün çok büyük gemileri de yapıyoruz. Allah büyük, buna inanmak da lazım; Türk Deniz Kuvvetleri sadece Akdeniz'de değil, dünyada sayılacak bir koruma gücü olarak ortaya çıkacak. Çünkü Atlantik ötesi güçlerin bu denizleri kontrol etmesi mümkün değil. Onu da doldurmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Ortaylı, Türklerin, özellikle 20. yüzyılda denizciliğin üzerinde çok durduklarını anlatarak, Hava Kuvvetleri'nin de Deniz Kuvvetleri bünyesinden çıktığını dile getirmişti.

Türk donanmasında kaydedilen teknolojik gelişmelere işaret eden Ortaylı, özellikle Deniz Harp Okulu'ndaki "mühendislik" sistemine dikkati çekmişti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, ayrıca konferans kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de sohbet etmişti.

Kaynak: AA

