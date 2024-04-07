Tarihi sokaklar tulumbacıların sesleriyle inledi - Son Dakika
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Tarihi sokaklar tulumbacıların sesleriyle inledi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, itfaiyecilerin dönemin kıyafetlerini giyerek tarihi sokakları gezdiği etkinlik büyük ilgi gördü.

07.04.2024 05:30  Güncelleme: 05:35
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Tarihi sokaklar tulumbacıların sesleriyle inledi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini yangınlara karşı koruyan itfaiyeciler, dönemin kıyafetlerini giyip tarihi sokakları gezdi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 303 yıl önceki tulumbacıların kıyafetlerini giydi. Kazdağlı mevkiinden itibaren yangın söndürme tulumbasını sırtlayan tulumbacılar, Tarihi Çarşı sokaklarını gezdi. Attıkları naralarla vatandaşların büyük ilgisini çeken tulumbacılara Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de eşlik etti. Program Han arkasında sona erdi.

Gazetecilere açıklama yapan Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, tarihi kentte ikinci defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici" dedi.

Kaynak: İHA

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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