Tarım Arazilerinde İzinsiz Yapılar 1 Ay İçinde Yıkılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre tarım arazilerinde yapılacak yapılar ve tarım dışı kullanımlar için izin alınması zorunlu olacak. İzinsiz yapılar belediye veya il özel idarelerince 1 ay içinde yıkılacak ve arazi yeniden tarıma uygun hale getirilecek. Bir ay içinde yıkım yapılmazsa Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Dr. Ali Yüksel, pandemi sonrası İstanbul'da artan kaçak yapılaşmaya dikkat çekti. Yüksel, pandemi sürecinde şehirden köylere yönelişin hızlandığını ifade ederek, satışların patladığını ve fiyatların yükseldiğini belirtti. Sarıyer köylerinin tamamında yoğun kaçak yapılaşma olduğunu vurguladı. İnsanların açık arazide mikrop bulaşmaz diye kaçtığını, ancak pandemi sonrası bu yapıların çoğunun boşaldığını, altyapı eksikliği nedeniyle insanların geri döndüğünü, ancak yapıların kaldığını söyledi.

Yeni düzenlemelerle tarım arazilerindeki yapıların sıkı denetime alındığını belirten Yüksel, yeni yapı yapma izni olmadığını, eski yapılara da ruhsat alınamazsa yıkım uygulanacağını ifade etti. Ruhsat almanın zor olduğunu, yapıların tarımsal amaçlı olması gerektiğini, aksi takdirde yasaklandığını ekledi.