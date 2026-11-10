Tarım Bakanı Clarinval imzaladı, Belçika'da kümes hayvanları kapalı alanda tutulacak - Son Dakika
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Tarım Bakanı Clarinval imzaladı, Belçika'da kümes hayvanları kapalı alanda tutulacak

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Belçika'da kuş gribi vakaları artınca Bakan Clarinval, ticari çiftlikler ve Sanitel'e kayıtlı işletmelerde kuşların kapalı alanda tutulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararnameyle yem ve su da kapalı alanda verilecek; yabani kuşlarda 9 kuş gribi vakası tespit edilmişti.

Belçika'da kümes hayvanları ve yabani kuşlarda "H5N1 kuş gribi" vakalarının artması üzerine ticari kanatlı hayvan çiftlikleri ile resmi takip sistemine kayıtlı tüm kuş sahiplerine hayvanlarını kapalı alanlarda tutma zorunluluğu getirildi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Tarım Bakanı David Clarinval, ülkede son haftalarda özellikle göçmen kuşların güzergahları üzerindeki kümes hayvanı çiftliklerinde ve yabani kuşlarda artan kuş gribi vakalarına karşı yeni tedbirler aldı.

Clarinval, bu kapsamda söz konusu zorunluluğu düzenleyen Bakanlık kararnamesini imzaladı.

Buna göre, kararnamenin yayımlanmasının ardından ticari çiftliklerde ve "Sanitel" olarak adlandırılan resmi takip sistemine kayıtlı işletmelerde bulunan kümes hayvanları ile diğer kuşların kapalı alanlarda tutulması gerekecek.

Düzenleme kapsamında hayvanların yem ve sularının da kapalı alanlarda veya ağlarla korunan bölgelerde verilmesi zorunlu olacak.

Yemleme işleminin özel kuş sahipleri için de kapalı alanlarda yapılması zorunlu kılınırken, kümes hayvanları ve kuşların sulanmasında arıtılmamış yüzey suları ile yağmur suyunun kullanılması yasaklanacak.

Ülke genelinde son dönemde yabani kuşlarda 9 kuş gribi vakası tespit edilmişti.

Kaynak: AA
Kuş GribiBelçikaEkonomiSağlıkGüncelYabaniTarımÇevreDünyaSon Dakika

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