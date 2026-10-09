Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı\'na göre Çin\'de yüksek tahıl rekoltesi bekleniyor

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre Çin'de yüksek tahıl rekoltesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de yıllık tahıl üretiminin ana dayanağı olan sonbahar hasadı aralıksız sürüyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, tarım ve kırsal alanların modernizasyonundaki istikrarlı ilerleme sayesinde ülkenin bu yıl yüksek tahıl rekoltesi elde etmesini bekliyor.
BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yıllık tahıl üretiminin temelini oluşturan sonbahar hasadı hız kesmeden sürüyor.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, tarım ve kırsal alanların modernizasyonunda kaydedilen istikrarlı ilerleme sayesinde ülkenin bu yıl yüksek miktarda tahıl rekoltesi elde etmesi bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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