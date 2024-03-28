Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bir memlekette özgür bir şekilde yaşayabilmek, birbirleri ile hemhal olabilmek o memleketin en büyük zenginliği

Güncel

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir memlekette özgür bir şekilde yaşayabilmek, birbirleri ile hemhal olabilmek o memleketin en büyük zenginliği." dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçe meydanında düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci yüzyılını yerel yönetimlerle birlikte inşa edeceklerini söyledi.

AK Parti belediyeciliğine işaret eden Yumaklı, "Ben Pınarbaşılı'yım. Sizlerin evladıyım. Bizim büyük bir çoğunluğumuz İstanbul'da yaşıyor. Büyük bir nüfusa sahibiz. Suyu yokken, yolu yokken, tüp yokken bir adam geldi tüm evlere doğal gazı getirdi. Doğal gaz projesi bir AK Parti projesidir. Pınarbaşı da bu kış evlerinde doğal gazı kullanmaya başlayacak. Bizim amacımız Pınarbaşı'nın çehresini değiştirmek." diye konuştu.

Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Kanyonlar var, Ilgarini Mağarası var, birçok doğal güzellik var. Ben eminim ki bu memlekette türü keşfedilmemiş doğal güzellikler var. Bunların hepsini milletin önüne getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçede yapılması planlanan hizmetlerden bahseden Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bir diğer konu ise Cide yolu ile alakalı. Kış ayı dolayısıyla çalışmalar durdu ancak haziran ayı itibariyle yol tamamlanarak hizmete açılmış olacak. İçme suyu ile alakalı çalışmaları yapmak öncelikle benim görevim. İçme suyu sorununu da çözüme kavuşturacağız. Ayrıca gençlerimiz için özellikle istihdam konusunda projelerimiz var. Organize sanayi bölgesini ilçemize kazandıracağız."

Birlik beraberliğin önemine değinen Yumaklı, "Bir memlekette özgür bir şekilde yaşayabilmek, birbirleri ile hemhal olabilmek o memleketin en büyük zenginliği. Televizyonlarda görüyorsunuz eğer siz zayıf bir ülke olsanız o şekilde olmak içten bile değil, dolayısıyla memleketimiz, Pınarbaşı, Kastamonu ve Türkiye güçlü olacak ve daha iyiye daha güzele çocuklarımızın yarınlarını hazırlayacağız." diye konuştu.