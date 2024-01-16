 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 768 milyon lira hibe desteği sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 768 milyon lira hibe desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında, hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 282 proje için 768 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi. Yumaklı, IPARD-II'nin son çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda sektörlerine yönelik destek verildiğini ve proje süreçleri tamamlandığında ülkemize 1,4 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacağını belirtti. Ayrıca, Bakan Yumaklı IPARD-III ilanının da yakında açıklanacağını ve bu programın diğerlerinden farkının 81 ilde uygulanacak olması olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 768 milyon lira hibe desteği sağlanacak
16.01.2024 - 12:17,
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında, hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 282 proje için 768 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Yumaklı, videolu açıklamasında ve sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Kırsala yeni yatırımlar kazandırmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, IPARD-II'nin son çağrısı 13. başvuru dönemi kapsamında hayvancılık ve gıda sektörlerine yönelik destek verildiğini kaydetti. Yumaklı, "Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerinde 282 projeye 768 milyon liralık kaynak temin edildi. Proje süreçleri tamamlandığında ülkemize 1,4 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

IPARD-III ilanını da yakında açıklayacaklarını dile getiren Yumaklı, bunun diğerlerinden farkının 81 ilde uygulanması olacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, söz konusu desteklerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 768 milyon lira hibe desteği sağlanacak - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:08:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 768 milyon lira hibe desteği sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement