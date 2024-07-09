Tarım ve Orman Bakanlığından Taşköprü'ye 215 Makine Desteği - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığından Taşköprü'ye 215 Makine Desteği

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle 215 makine ve ekipman çiftçilere teslim edildi. Taşköprü ilçesinde 110 çiftçiye 45 milyon 677 bin 440 lira hibe desteği sağlandı. Dağıtım töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, tarımın stratejik bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, makine ve ekipmanların önemini belirtti. AK Parti Kastamonu Milletvekilleri de tarım sektörüne verilen desteklerin önemine dikkat çekti.

09.07.2024 18:17
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle alınan 215 makine ve ekipman, çiftçilere teslim edildi.

Taşköprü ilçesinde 110 çiftçiye, 215 makine için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 45 milyon 677 bin 440 lira hibe desteği sağlandı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen makine ekipman dağıtım törenindeki konuşmasında, gıdanın insanoğlunun en stratejik ihtiyacı olduğunu söyledi.

Taşköprü'nün sarımsak başta olmak üzere tarımsal üretimde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Dallı, "Döven ile harman sürmüş, karasaban ile tarla sürmüş bir neslin artık son temsilcileri oluyoruz. O günleri gördükten sonra vatandaşlarımıza hibe olarak Bakanlığımızın da destek verdiği makinelerin ne kadar önemli olduğunu, nereden nereye geldiğimizi idrak edebiliyoruz." dedi.

Dallı, "Dağıttığımız makinelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını, üretimlerini daha da artırmalarını temenni ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da açıkladığı üzere 68,5 milyar dolar tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer alırken, dünyada ilk 10 ülke arasında bulunuyoruz. Bu, son derece gurur verici." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise devletin son dönemde verdiği desteklerle tarım sektörüne önemli katkılar sağladığına işaret ederek, "Bu sayede soframıza gelen tarım ürünlerinin maliyeti bir nebze olsa da bu şekilde düşmektedir. Sık sık, 'Dışarıdan saman alınıyor, un alıyoruz, buğday alıyoruz' gibi kirli siyasete kesinlikle alet olmamamız gerektiğini en iyi çiftçilerimiz biliyor." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de kırsal kalkınmanın önemine değinerek, "Gerek sarımsak gerekse diğer tarımsal ürünlerimiz çok kıymetli. Bunların daha verimli halde üretilmesi ve pazarlanabilmesi için tarım uygulamalarının da buna yönelik olması gerekiyor. Bence en büyük etken modern tarım tekniklerinin uygulanarak tarımda verimliliğin artırılması, çiftçilerimizin modernizasyon dediğimiz tarım aletlerine ulaşımlarının sağlanması." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da bu yıl 312 proje kapsamında 300 milyon liralık proje tutarının 150 milyon lirasını çiftçilere hibe olarak vereceklerine dikkati çekerek, "Bu yıl Taşköprü'de 110 çiftçimize 215 makine dağıtımı gerçekleştirildi. 45 milyon liradan fazla hibemiz olacak. Bunların proje tutarı da 90 milyon lira civarındadır." açıklamasında bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Taşköprü'nün sarımsağıyla ön plana çıkan bir bölge olduğunu dile getirerek, tarım arazilerinde toplulaştırma ve soğuk hava deposu yapılması konularında beklentileri olduğunu kaydetti.

Törende konuşmaların ardından makine ve ekipmanlar, çiftçilere teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığından Taşköprü'ye 215 Makine Desteği - Son Dakika

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