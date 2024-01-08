 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Başladı

TARIM ve Orman Bakanlığı, tarımsal amaçlı örgütlerin devlet desteklerinde ayrıcalık kazanmalarına yönelik derecelendirme uygulamasının başladığını duyurdu. Tarımsal amaçlı örgütler, belirlenen kriterlere göre derecelendirilecek ve 60 ve üzeri puan alanlar 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazanacaklar. Bu belgeye sahip olan örgütler, tarımsal teşvik ve desteklemelerde öncelikli olacak, sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz indiriminden yararlanabilecekler ve tarımsal politikaların oluşturulmasında daha aktif rol alacaklar. Son başvuru tarihi 31 Mart 2024 olarak belirlendi.

Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Başladı
08.01.2024 - 12:19,
Abone Ol

TARIM ve Orman Bakanlığı, tarımsal amaçlı örgütlerin devlet desteklerinde ayrıcalık kazanmalarına yönelik derecelendirme uygulamasının başladığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanarak kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kooperatifçiliği ve üretici birliklerini teşvik amacıyla derecelendirme dönemi başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı örgütler todes.tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurmaları halinde Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere göre derecelendirilecek. 60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri; 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazanacaklar, tarımsal teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olacaklar. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ilave faiz indiriminden yararlanabilecekler. Tarımsal politikaların oluşturulmasında daha aktif rol alacaklar. Son başvuru tarihi; 31 Mart 2024" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Başladı - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:08:02. #1.12#
SON DAKİKA: Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement