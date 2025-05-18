Tarsus Belediye Başkanı Boltaç: "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Coşkuyla, Gururla ve En İçten Duygularımla Kutluyorum"

(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla, gururla ve en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başkan Boltaç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Boltaç'ın mesajı, şöyle:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla, gururla ve en içten duygularımla kutluyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, azim ve kararlılıkla sürdürülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olmuş; milletimizin özgürlük, eşitlik ve çağdaşlık ideallerine ulaşmasında en önemli kilometre taşı olmuştur. Bu kutlu gün, gençliğimizin dinamizmine, sporun birleştirici gücüne ve Cumhuriyetimizin yarınlara olan inancın sarsılmaz ifadesidir.

Tarsus Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana yenilikçi projelerle gençlerimize iyi bir gelecek sunuyor, sevgili gençlerimizin enerjisi ve umut dolu bakışları ile birlikte daha yaşanılabilir bir Tarsus için çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşünce yapısı ile birlikte, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşu uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."