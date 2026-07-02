Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Serinletme Önlemleri - Son Dakika
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Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Serinletme Önlemleri

Tarsus Doğa Parkı\'nda Hayvanlara Serinletme Önlemleri
02.07.2026 10:38
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Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar için buzlu meyve kokteylleri ve serinletme yöntemleri uygulanıyor.

MERSİN'deki Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken, yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvanların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için bu yıl da gerekli tedbirler alındı. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliği ile on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar için çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor. Hayvanlar için çeşitli mevsim ve tropikal meyvelerin yer aldığı buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nın uzman ekipleri, özel olarak hazırladıkları kokteylleri lemur, zebra, maymun ve ayılara beslenme rutinlerine uygun saat dilimlerinde veriyor. Türlerine göre bazı hayvanların yaşam alanlarının içerisine fıskiye konulurken, bazı hayvanlar için de yağmurlama işlemi uygulanıyor. Ayrıca hayvanlar için serinleme havuzları da hazırlandı.

TÜRE GÖRE SERİNLETME YÖNTEMİ

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, hayvanları serinletmek için çeşitli teknikler kullandıklarını vurgulayarak, "Tarsus Doğa Parkı'nda misafir ettiğimiz lemur, maymun, zebra gibi türlere, sıcaklardan etkilenmemeleri ve serinlemeleri için buzlu meyve kokteylleri veriyoruz. Bazı hayvan türlerimizi de su ile serinletiyoruz. Zaten Doğa Parkımızın dörtte üçü su ile çevrili ve havadan soğutma, fıskiye, yağmurlama yöntemlerini kullanıyoruz. Ayı, geyik gibi türler için de özel olarak hazırladığımız havuzlarımız mevcut" dedi.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Ziyaretçi yoğunluğunun da fazla olduğunu sözlerine ekleyen Güngör, "Okulların da tatile girmesi ile özellikle hafta sonu çevre ve uzak illerden hatta tatil için yurt dışından Mersin'e gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Serinletme Önlemleri - Son Dakika

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