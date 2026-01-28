Tarsus Doğa Parkı'nda Çocuklar ile Aileleri, Doğayla ve Hayvanlarla İç İçe Zaman Geçiriyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatilinde soğuk havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çocuklar, Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanları yakından gözlemlerken, aileleri de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yarıyıl tatilinde çocukların ve ailelerin en çok tercih ettiği adreslerden olan park; soğuk havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, çocuklar için eğitici ve keyifli bir deneyim sunuyor.

"Tarsus Doğa Parkı, ara tatil döneminin ilk haftasında 12 bin ziyaretçiyi ağırladı"

Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Hekim Zekiye Sibel Mazlum, ara tatil süresince yaşanan yoğunluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Ara tatil döneminin ilk haftasında, havaların soğuk olmasına rağmen yaklaşık 12 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yoğunluk bizim için yalnızca bir ziyaretçi artışı değil; aynı zamanda çocukların, ailelerin ve gençlerin, doğayla ve hayvanlarla etkileşimde bulunabildiği çok değerli bir süreci ifade ediyor" dedi.

Özellikle çocukların Tarsus Doğa Parkı'nda yalnızca hayvanları görmekle kalmadığını vurgulayan Mazlum, "Hayvanların beslenme süreçlerini, doğal yaşamlarını ve doğal hareketlerini gözlemleme fırsatı buluyorlar. Ekip olarak bu yoğun dönemde, hayvanlarımızın sağlık ve refahını en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin öğretici, güvenli ve keyifli bir gün geçirmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanlar, doğal yaşamlarına en uygun koşullarda yaşıyor"

Tarsus Doğa Parkı'nda, hayvanların doğal yaşamlarına en yakın koşullarda yaşamaları için yapılan çalışmalara da değinen Mazlum, "Yılanlar ve sürüngenlere, havuzlar ve dal parçalarıyla doğal ortamlar oluşturuyoruz. Ortam sıcaklığını, doğada olabilecekleri dengede ayarlıyoruz. Aslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanlarımız için de toprak alanlar, kazabilecekleri ve tırmanabilecekleri bölgeler hazırlıyoruz. Geyiklerimiz için gölgelenebilecekleri alanlar oluşturduk. Özellikle suyun doğadaki gibi taze olması bizim için çok önemli. Bunun için, yapay akarsularla hayvanların sürekli taze suya erişimini sağlıyoruz. Ayılarımız ve kazıcı hayvanlarımız için ise, kendi yuvalarını oluşturabilecekleri yerler mevcut" diye konuştu.

"Minik ziyaretçiler en çok televizyonda gördükleri hayvanlara ilgi gösteriyor"

Tarsus Doğa Park'ında görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör ise parktaki günlük işleyişi anlatarak, "Ziyaret saatleri başlamadan önce hayvanlarımızın kontrollerini, temizliklerini ve beslenmelerini tamamlıyoruz. Ziyaretçiler geldiğinde ise görevli arkadaşlarımız, padokların başında yer alıyor" dedi.

Okulların ara tatil dönemlerinde yoğunluğun 3-4 kat arttığını belirten Güngör, "Mersin dışından da ziyaretçilerimiz geliyor. Ara tatilin ilk haftasında 12 bin ziyaretçi ağırladık. Zebra, midilli, maymun, aslan gibi hayvanlar, çocukların dikkatini daha çok çekiyor. Parkımız yaklaşık 100 dönümlük alan üzerine kurulu ve 2 binin üzerinde hayvanımız var. Kendi arasında türlerimiz de değişiklik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Parkı ziyaret eden çocuklar ve aileleri de yaşadıkları deneyimi, şöyle anlattı:

-Tahir Köstekçi: "Doğa Park gezisi çok iyi geçti. Genellikle kuşlar çok güzeldi. Aslan, kurt, vaşak, çakal, papağan ve baykuşu yakından gördüm. Bazıları komikti, bazıları biraz korkunçtu, ama hepsi çok güzeldi."

-Mihriban Çelepkolu: "Çocuklar için çok güzel bir yer. Her geldiğimizde burayı ziyaret etmeyi seviyoruz. Burası çok büyük ve bazen çocuklar için farklı etkinlikler oluyor. Yorulduğumuzda da, park içerisinde bulunan kafede oturup dinlenebiliyoruz."

-Gizem Yeşil: "Ankara'da da bir doğa parkı var, ama buranın çeşitliliği çok güzel. Küçük bebeğimiz burada birçok hayvanı tanıyabildi. Park içerisinde en önemlisi, rahatsız edici bir koku yok. Yeşilliği, havası, ortamı çok güzel. Gayet memnun ayrılıyoruz."

-Tülay Çelepkolu: "Çocuklarla her sene buraya düzenli olarak geliyoruz. Misafirlerimizi de buraya getiriyoruz. Çocuklar 2-3 defa gezmek istiyor. Az önce adeta canlı bir belgesel izledik, çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim."

-Tuba Cancan: "Hayvanları gördüm, hepsini gezdim. Buraya 3. gelişim. Burada olmak güzel hissettiriyor."

-Havvanur Cancan: "Doğa Parkı'na daha önce de geldim. Güzel bir yer. Aslanları ve değişik hayvanları gördük."