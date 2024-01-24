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Tarsus Kaymakamlığı, Orman İşletme Müdürlüğü personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi - Son Dakika
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Tarsus Kaymakamlığı, Orman İşletme Müdürlüğü personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi

Tarsus Kaymakamlığı, 2023 yılında gösterdikleri gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi. Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Tarsus Kaymakamlığı, Orman İşletme Müdürlüğü personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi
24.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:44
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Tarsus Kaymakamlığınca, Orman İşletme Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu tarafından, 2023'de göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalar dolayısıyla personele başarı belgesi verildi.

Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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