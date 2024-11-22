Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ton kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, İstanbul'a sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerin takibe alıp Tarsus ilçesinde durduğu kamyonda 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, jandarma karakoluna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta 5 Ton Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi - Son Dakika
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