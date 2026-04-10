Tarsus\'ta Anaokulu Öğrencilerinden Polis Haftası Kutlaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde anaokulu öğrencileri, telsizden anons yaparak Polis Haftası'nı kutladı.
Keloğlan Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek'i ziyaret etti.
Günçiçek'e çiçek veren öğrenciler, daha sonra telsizden polislerin haftasını kutladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?