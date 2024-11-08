Tarsus\'ta Atatürk Sergisi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında sergi düzenlendi.

Tarsus Halk Eğitim Merkezi tarafından Yarenlik Alanı'nda düzenlenen sergide, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan Atatürk temalı resimlerle Atatürk fotoğrafları yer aldı.

Serginin açılışına Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Söker, bazı kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.