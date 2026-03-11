Tarsus\'ta Büfe Yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılmurat Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında büfe kullanılamaz hale geldi.
