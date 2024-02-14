Tarsus'ta Cep Telefonu Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Cep Telefonu Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Tarsus\'ta Cep Telefonu Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçtan cep telefonu çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi M.İ. yakalandı. Operasyonla birlikte şüphelinin evinde ve iş yerinde 19 çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ve çalınan telefonlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

14.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:39
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Mersin'in Tarsus ilçesinde cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, müşteki E.K'nin aracından cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında E.K'nin cep telefonunun sinyal bilgileri takip edilerek hırsızlığı yapan şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi.

Operasyonla yakalanan M.İ'nin evinde ve iş yerinde çalıntı 19 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.K'nin de arasında olduğu 5 kişiye cep telefonları teslim edildi.

Diğer telefonların da sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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