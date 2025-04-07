Tarsus'ta Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı Korteji Düzenlendi

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi ve Tarsus Kent Konseyi işbirliğiyle Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, kortej düzenledi.

Tarsus Belediyesi ve Tarsus Kent Konseyi işbirliğiyle ilçede ağırlanan Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, gerçekleştirdikleri kortejle renkli bir atmosfer yarattı. Kortej, vatandaşlardan büyük beğeni ve alkış aldı.

Vatandaşlar, kortej boyunca alkışlarla ve danslarla etkinliğe eşlik etti. Etkinlik sonunda Tarsus Gastronomi Merkezi'nde misafir edilen Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, ilçenin mutfağını da deneyimleme fırsatı buldu.