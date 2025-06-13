Tarsus'ta Eğitim Töreni: Kursiyerlere Sertifikaları Verildi

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Tarsus Belediyesi'nin, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan yurttaşa yönelik sunduğu ücretsiz kurslar, bireysel gelişimi desteklerken aynı zamanda kentte kültür ve sanatın yaygınlaşmasına önemli katkı sağlıyor.

Geniş yelpazede eğitim imkanı

Resim, piyano, bağlama, seramik, dikiş, konservatuvara hazırlık, drama, akıl oyunları ve robotik kodlama gibi birçok alanda eğitim gören kursiyerler, hem yeni beceriler kazanmanın hem de yeteneklerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Katılımcılar da memnuniyetlerini dile getirerek, sunulan imkanlar için Tarsus Belediyesi'ne teşekkür etti.