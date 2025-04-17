Tarsus'ta Kadınlara Sağlıklı Yaşam Semineri

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi'nin kadınlara yönelik yürüttüğü "Doğada Sağlık Var" projesi devam ediyor. Bu kapsamda Karageçit (Darıpınarı) mevkisinde düzenlenen etkinlikte kadınlar, hem doğa yürüyüşü yaptı hem de sağlık alanında bilinçlendirildi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi kadınları ile Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi kursiyerleri doğayla buluşturuldu.

Karageçitte bir araya gelen kadınlar, keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Doğanın huzur veren atmosferinde sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapılırken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de katılımcılara kadın sağlığı ve erken tanı konusunda bilgilendirme yaptı.