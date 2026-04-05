Tarsus'ta Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

05.04.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Şelalesi'nde kaybolan 18 yaşındaki Kerem Batu Kaplan için arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde dün Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan için yürütülen arama çalışmalarında polis, itfaiye, sahil güvenlik ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden oluşan 39 kişilik ekip yer alıyor.

Ekip, şelalenin aktığı Berdan Baraj Gölü ve kıyısında dron destekli inceleme yapıyor.

Suyun 3 botla araştırıldığı bölgede sağlık personeli ve ambulans da hazır bekletiliyor.

Vali Toros arama çalışmalarını inceledi

Vali Atilla Toros, aramaların sürdüğü 82 Evler Mahallesi mevkisindeki çalışmaları inceledi.

Ekiplerinden bilgi alan Toros, daha sonra gencin babası Osman Kaplan ile görüştü.

Toros'a incelemesinde İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler de eşlik etti.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından da 1 araç, 4 personel ve 1 bot takviye amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Tüm ekiplerimiz olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:36:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.