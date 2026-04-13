Tarsus'ta Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Adana-Mersin Otoyolu'nun Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınında plakaları öğrenilemeyen A.Ö.K. idaresindeki otomobil ile B.M'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.M'nin kullandığı araçtaki Saadet Maviçiçek'in (47) hayatını kaybettiği, iki araçtaki 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?