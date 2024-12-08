Tarsus\'ta Narenciye Fabrikasında Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki fabrikanın lojman bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasar oluşan lojmanda soğutma çalışması yapıldı.
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