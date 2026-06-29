Tarsus\'ta Otluk Alanda Yangın

Gamze Alay:

Vay canına, otoyol kenarında yangın çıkması... Neyse ki itfaiye hızlı müdahale etmiş, büyümeden söndürmüşler. Ama merak ettim, bu yangının sebebi ne acaba? Henüz belirlenemeyen nedenden bahsediyorlar ama böyle olaylar genelde ihbar edildikten sonra kontrol altına alınıyor değil mi? Yine de geç kalmadan söndürüldüğü için teselli olan bir durum.