Mersin'in Tarsus ilçesinde, oy kullanmaya giden 72 yaşındaki İclal Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki Kurtuluş İlkokulu'na giden 72 yaşındaki İclal Kurt, oy kullanma işlemi sırasında fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kurt, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Oy Kullanmaya Giden Yaşlı Kadın Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ankara'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oylarını kullanan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmak için parklara gitti. Ankaralılar, oylarını kullandıktan sonra Seğmenler Parkı'nda buluşarak baharın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, umutlu bir şekilde daha güzel günlerin gelmesini umut etti.
Çorum'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Oy sayım işlemi başladı.
Elazığ'da oy kullanma işlemleri sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Toplamda 21 adayın yarıştığı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Oy sayım işlemi devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, komşusu Bayram Şimşek'i öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucu meydana geldi.
Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan oy sayımı devam ediyor. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 17.00 itibari ile sandıklar kapanırken oy sayımı başladı. Kozan'da 99 bin 088 seçmen bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlçede Kozan Belediye Başkanlığı için 16 aday yarıştı.
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlandı. Bornova Hitabspor, Horozkentspor ile 0-0 berabere kalarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ünye Gücü Futbol Kulübü ise Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları ise 7 Nisan Pazar günü yapılacak. Konya İdmanyurdu ise play-out maçları sonucunda 1. Lig'e veda etti.
Manisa'da saat 17.00 itibariyle mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığı binası önünde platform kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?