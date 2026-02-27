Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 'Yaratıcı Drama Oyun Çıkarma Atölyesi'

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen "Yaratıcı Drama Oyun Çıkarma Atölyesi", üç aylık eğitim sürecinin ardından sahnelenen "Kırmızı Bantlı Kız" adlı tiyatro oyunu ile tamamlandı.

"Yaratıcı Drama Oyun Çıkarma Atölyesi", üç aylık eğitim sürecinin ardından "Kırmızı Bantlı Kız" adlı tiyatro oyunu ile tamamlandı. Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yaratıcı drama eğitimi alan çocuklar; süreç boyunca özgüven kazanma, birlikte üretme, empati kurma ve ekip ruhunu deneyimleme fırsatı buldu. Yoğun prova sürecinin ardından sahneye çıkan çocuklar, başarılı performanslarıyla beğeni topladı. Oyunda, kendini farklı hissettiği için dışlandığını düşünen Kırmızı Bantlı Kız'ın hikayesi üzerinden; farklılıklara saygı, empati kurma ve hataları fark ederek telafi etmenin önemi vurgulandı. Dostluk ve anlayış mesajı veren oyunun ardından çocuklara katılım belgeleri verildi."

Tarsus Belediyesi, çocukların sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan yaratıcı drama eğitimlerini sürdürmeye ve yeni gruplarla daha fazla çocuğu sanatla buluşturmaya devam edecek.