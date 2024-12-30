Tarsus'ta Yem Fabrikasında Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesindeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ferhim Şalvuz Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki fabrikada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yem fabrikasından yükselen alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
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