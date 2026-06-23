Osmaniye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürüp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.
Alibeyli Mahallesi'de dün çıkan kavgada Bayram Güloğlugil'i bıçakla öldürüp kaçan Ökkeş G. saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tartışma Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?