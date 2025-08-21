Tartışma Sonrası Ateş Açtı

TARTIŞTIĞI İÇİN ATEŞ AÇMIŞ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille geldiği büfeye tabancayla ateş açan Yusuf E. (41), kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, daha önce iş yeri yetkilileriyle arasında tartışma çıktığı için ateş açtığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
