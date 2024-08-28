Tartıştığı Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Tartıştığı Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Tartıştığı Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye getirildi. Olayın yaşandığı tarih ve yer bilgileri de haberde yer aldı.

28.08.2024 10:47
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen H.D, zırhlı araçla adliyeye getirildi.

Olay

24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde H.D. tartıştığı eşi E.D'yi darbederek kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Dün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, 3-sayfa, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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