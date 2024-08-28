Tartıştığı Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlı H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çelik yelek giydirilen H.D, zırhlı araçla adliyeye getirildi.
Olay
24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde H.D. tartıştığı eşi E.D'yi darbederek kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Dün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde gözaltına almıştı.
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