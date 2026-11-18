Tartus'ta devriye ekibine saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye İçişleri Bakanlığı, Tartus kırsalında bakanlığa bağlı devriye ekibine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini, saldırıda 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, soruşturma sürüyor.
Suriye'nin Tartus ili kırsalında devriye ekibine yönelik silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tartus ili kırsalında devriye ekibine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği belirsiz silahlı kişilerin İçişleri Bakanlığına bağlı devriye ekibine düzenlediği saldırıda??????? 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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