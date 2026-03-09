Taş Ocağı Genişletme Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taş Ocağı Genişletme Tartışması

09.03.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Durmaz, Doğanyurt'taki taş ocağı için bakanlardan yanıt talep etti, tarım için tehlike uyarısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erbaa'ya bağlı Doğanyurt Köyü'nde faaliyet gösteren taş ocağı sahasının genişletilmesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi vererek, "Doğanyurt'ta mesele yalnızca bir taş ocağı değildir; mesele suyun, toprağın, bağın ve üreticinin geleceğidir" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erbaa'ya bağlı Doğanyurt Köyü'nde faaliyet gösteren taş ocağı sahasının yaklaşık 23,09 hektardan 97,57 hektara çıkarılmasına yönelik girişimi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Durmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMMBaşkanlığı'na ayrı ayrı soru önergeleri vererek sürecin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Durmaz, ÇED sürecinin 2023 Haziran ayında başlatıldığı ve Şubat 2025 ile Kasım 2025'te yapılan İDK toplantılarına rağmen hala sonuçlandırılamadığına da önergelerinde değindi.

Durmaz, Doğanyurt'un üzüm ve özellikle bağ yaprağı üretimiyle öne çıkan tarımsal niteliği yüksek bir köy olduğuna dikkat çekerek, taş ocağı sahasının çevresinde yaklaşık 60 metre mesafede su kaynağı, 200 metreden itibaren tarım alanları ve 1 kilometrelik etki alanında yerleşim ile yoğun bağ alanları bulunduğunu vurguladı.

Durmaz, Yumaklı'ya sunduğu önergede, toz taşınımının yaprak kalitesi, verim ve pazar değeri üzerindeki etkileri ile üreticinin uğrayabileceği gelir kaybına karşı alınacak tedbirleri sordu.

Durmaz, Kurum'a yönelttiği önergede ise izin sınırlarının dışına çıkıldığı iddiaları, toz emisyonu, insan sağlığına etkiler, kültür varlıklarının korunması, rehabilitasyon planı ve ruhsat/izin ihlali varsa iptal ya da geri alma değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı sordu.

Önergelerde ayrıca 2024 yılı birleşik denetiminde kapasite aşımı nedeniyle idari yaptırım uygulandığı bilgisi de yer aldı.

Durmaz, "Doğanyurt'ta mesele yalnızca bir taş ocağı değildir; mesele suyun, toprağın, bağın ve üreticinin geleceğidir. Bağ yaprağıyla, üzümüyle öne çıkan bir köyde kamu yararı; taş ocağı genişletmekte değil, tarım arazilerini ve yaşam kaynaklarını korumaktadır. Bakanlıklar artık bu sessizliği bozmalı, üreticiyi ve köylüyü tedirgin eden tüm iddialara açık ve net yanıt vermelidir" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taş Ocağı Genişletme Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:16:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Taş Ocağı Genişletme Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.