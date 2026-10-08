Taşcıer, Soma\'da 1 Ekim\'deki göçükte ölen 5 işçi için TBMM\'ye 5 soru önergesi sundu

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Soma'da İmbat Madencilik tarafından işletilen maden ocağında 1 Ekim'de meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan İnce, Ömer Karakaya, Halit Ersay, Kerim Ören ve İsa Olcay için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına beş ayrı soru önergesi sundu.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM Başkanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği 5 ayrı soru önergesiyle Soma'da İmbat Madencilik tarafından işletilen maden ocağında 1 Ekim'de meydana gelen göçükte Ramazan İnce, Ömer Karakaya, Halit Ersay, Kerim Ören ve İsa Olcay'ın yaşamını yitirmesini Meclis gündemine taşıdı.

Taşcıer, önergelerinde; işçilerin ve sendikaların facia öncesindeki İSG uyarılarının dikkate alınıp alınmadığını, Bakanlığın son üç yıldaki denetimlerini, tespit ettiği eksiklikleri ve uyguladığı yaptırımları, göçüğün meydana geldiği Doğu-5 üretim ayağındaki tahkimat ve teknik güvenlik koşullarını, üretim miktarı, işçi sayısı, vardiya ve fazla mesai düzeni üzerinden üretim baskısı olup olmadığını, işçilerin eğitim, tahliye, kurtarma ve acil durum hazırlıklarının yeterliliğini sordu.

Bakanlığın facianın ardından başmüfettiş görevlendirmesini işaret eden Taşcıer, "Soma'da beş işçimizi daha kaybettik. Yine soruşturma açıldı. Bakanlık bir kez daha başmüfettiş görevlendirdi. Çıkacak sonucu ortalama zekaya sahip herkes biliyor. Birkaç kişi hakkında adli işlem yapılacak. Ama asıl soruyu yine gözden kaçırmanın peşindeler. Bu beş işçi hayattayken Bakanlık neredeydi?" ifadelerini kullandı.

Taşcıer, işçi sağlığı ve güvenliğinin facia sonrasında soruşturma yürütmekten değil, ölümleri önleyecek etkin ve sürekli kamu denetiminden geçtiğini vurguladı.

"BEŞ BAŞLIK İLE ÇALIŞMA REJİMİNİN FOTOĞRAFINI ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİK"

Soma'daki 2014 faciasında 301 madencinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Taşcıer, aradan geçen yıllara rağmen aynı bölgede yeniden işçilerin ölmesinin sistemsel ve siyasi sorumluluğu gündeme getirdiğini belirtti.

Taşcıer, önergesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden emekçilerimizden Ramazan İnce adına işçilerin uyarılarını sorduk. Ömer Karakaya adına Bakanlığın denetimlerini sorduk. Halit Ersay adına Doğu-5 çalışma alanının hangi teknik koşullarda çalıştırıldığını sorduk. Kerim Ören adına üretim baskısını, işçi sayısını ve çalışma düzenini sorduk. İsa Olcay adına eğitimleri, tahliye planlarını ve acil durum hazırlığını sorduk. Bu beş başlık ile sadece göçüğün değil bir çalışma rejiminin fotoğrafını ortaya çıkartmak istedik. Bakanlık son üç yıllık teftiş raporlarını açıklasın. İşçi şikayetlerini açıklasın. Risk değerlendirmelerini, ramak kala kayıtlarını, verilen cezaları, varsa iş durdurma kararlarını, vardiya çizelgelerini ve üretim kayıtlarını kamuoyuyla paylaşsın. Eğer her şey mevzuata uygunsa beş işçi neden öldü? Eğer eksiklikler biliniyorsa neden önlem alınmadı? Eğer işçiler uyardıysa neden dinlenmedi? 'Başmüfettiş görevlendirdik', 'süreci takip ediyoruz', 'soruşturma başlatıldı' cümlelerini işçiler öldükten sonra tekrar tekrar duymak istemiyoruz. Biz işçiler hayattayken yapılan denetimi, alınan önlemi, durdurulan tehlikeli üretimi görmek istiyoruz. Devletin görevi işçinin cenazesinden sonra inceleme başlatmak değil, o cenazenin hiç kalkmamasını sağlamaktır. İşçinin yaşam hakkını işverenin kar hesabına, üretim hedeflerine ve maliyet baskısına teslim eden bu düzen değişmeden iş cinayetlerini önleyemeyiz."